Архангельск, 30 июля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Ломоносовский районный суд арестовал 30 июля заместителя мэра Архангельска Владислава Шевцова по делу о коррупции.

Иван Шилов ИА REGNUM

В отношении замглавы Архангельска по городскому хозяйству, задержанному по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По версии следствия, Шевцов на протяжении двух лет совершал коррупционные преступления.

По делу также проходит представитель организации «Спецавтохозяйство по уборке города» Олег Пугин. По версии следователей, Пугин и Шевцов получили и израсходовали на личные нужды свыше 3,5 миллиона рублей.

Представитель следствия просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. В свою очередь сторона защиты представила сведения о ряде наград, участии в боевых действиях Шевцова. Чиновник вину признал.

Как сообщало 29 июля ИА Регнум, в Архангельске по подозрению в коррупции задержали заместителя главы города Владислава Шевцова и представителя организации «Спецавтохозяйство по уборке города» Олега Пугина. Мужчин подозревают в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, они два года получали взятки в размере 150 тысяч рублей за коммерческие работы на полигоне твёрдых бытовых отходов на Окружном шоссе в Архангельске.