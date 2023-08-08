Якутск, 8 августа, 2023, 08:11 — ИА Регнум. У самолёта Ан-24 при посадке в аэропорту Мирного в Якутии лопнуло шасси. Об этом 8 августа сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Илья Наймушин/РИА Новости

«У самолёта <…> произошёл разрыв пневматика правой стойки шасси», ― уточнили в ведомстве.

Известно, что грузовое воздушное судно выполняло рейс по маршруту Красноярск ― Мирный ― Магадан. На борту находились три члена экипажа. Никто не пострадал.

После происшествия самолёт отбуксировали к месту стоянки. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку.

Как сообщало ИА Регнум, аналогичный случай произошёл в январе в аэропорту Хабаровска. При приземлении у одного из самолётов лопнуло колесо шасси. Из-за ЧП воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Советская Гавань — Хабаровск, вернулось на запасной аэродром, который находится на побережье Татарского пролива.

В Иркутске в начале августа самолёт авиакомпании S7 («Сибирь») столкнулся со стаей птиц при разгоне на взлётной полосе. Борт со 124 пассажирами направлялся из Иркутска в Якутск. Пилоты после столкновения решили прервать взлёт и вернуться на стоянку. Никто не пострадал.