Хабаровск, 10 января, 2023, 08:15 — ИА Регнум. При приземлении в аэропорту Хабаровска у одного из самолётов лопнуло колесо шасси. Об этом 10 января сообщает пресс-служба региональной авиакомпании «Хабаровские авиалинии» в своём телеграм-канале.

Dmirty A. Mottl Шасси самолета

«При посадке одного из воздушных судов в хабаровском аэропорту лопнуло колесо на шасси», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом данные о пострадавших и подробности инцидента не уточняются. Также указывается, что аэропорт был закрыт до 15:00 (08:00 мск), и добавляется, что самолет, выполняющий рейс 468 по маршруту Советская Гавань — Хабаровск, из-за произошедшего возвращается на запасной аэродром, который находится на побережье Татарского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился в ходе выполнения разворота в аэропорту Норильска пассажирский самолёт авиакомпании NordStar.