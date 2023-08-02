Иркутск, 2 августа, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании S7 («Сибирь») столкнулся со стаей птиц при разгоне на взлётной полосе в аэропорту Иркутска. О происшествии рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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ЧП произошло утром 2 августа. Борт со 124 пассажирами направлялся из Иркутска в Якутск.

Пилоты после столкновения решили прервать взлёт и вернуться на стоянку.

«Пострадавших нет. Производится оценка технического состояния самолёта», — добавили в транспортной прокурате.

Как сообщало ИА Регнум, в результате крушения туристического самолёта недалеко от Ле-Пон-де-Мартель, в горах Невшатель, погибли три человека — пилот и два пассажира самолёта.

Следовавший рейсом Сочи — Москва пассажирский самолёт, у которого во время полёта произошло отключение двигателя, благополучно приземлился 25 июля в московском аэропорту Шереметьево.

Пилот и пятеро пассажиров небольшого самолёта погибли в результате крушения воздушного судна в горах к западу от канадского города Калгари.