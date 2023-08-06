Москва, 6 августа, 2023, 22:30 — ИА Регнум. На артемовском направлении российский ударный вертолёт Ка-52 поразил управляемой ракет «Вихрь» танк и бронетранспортёр ВСУ. Видео кадры уничтожения вражеской техники опубликовало РИА Новости.

РИА Новости Вертолёт Ка-52

При очередной попытки контрнаступления ВСУ вертолёт поразил выехавший из лесопосадки украинский танк. Следующий удар пришёлся по укрывающемуся в лесу БМП.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы Украины (ВСУ) 6 августа обстреливали Донецк кассетными и иными боеприпасами, были ранены пять человек: три — в Куйбышевском районе Донецка, один — в Кировском районе, ещё один — в Старомихайловке. Также повреждения получили восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры в столице региона и Горловке.

ВСУ признали, что нанесли ракетные удары по мосту через пролив Тонкий в Херсонской области, а также по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом.

Из-за падения обломков беспилотника ВСУ в Подольском районе Московской области пострадали два человека.