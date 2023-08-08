Варшава, 8 августа, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Украинца и его мать избили трое мужчин в польском Бельск-Подляском. Об этом 7 августа сообщило Polskie Radio.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

Уточняется, что конфликт между 20-летним украинцем и тремя жителями Польши произошёл в конце июля. По данным местной полиции, в центре города в результате «обмена мнениями» между поляками и молодым украинцем возник конфликт, перешедший в драку. Украинца избили «руками и ногами», пострадала и мать молодого мужчины, которая пыталась помочь сыну, но злоумышленники напали и на женщину.

Сотрудниками полиции на месте происшествия был задержан один из нападавших, 33-летний житель города, в момент задержания он находился под сильным воздействием алкоголя. После просмотра камер были установлены двое других злоумышленников, ими оказались местные жители — 42-летний мужчина и его 21-летний сын.

Особо отмечается, что у инцидента не было национальной подоплёки. Всем задержанным грозит до трёх лет тюремного заключения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что группу молодых украинцев заставили извиниться на камеру за неподобающее поведение футбольные фанаты из Познани. Утверждается, что молодые украинцы «вместо того, чтобы ценить гостеприимство в чужой стране», якобы избили группу местных жителей, которые были слабее и не могли оказать достойного сопротивления.

Сотрудники местной полиции пояснили проводят анализ размещённых в соцсетях записей с извинениями украинцев. В случае, если выяснится, что молодых людей принудили сняться в видео, будут проводиться консультации с прокуратурой.

Также в Польше бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский заявил, что между Киевом и Варшавой не может быть стратегического партнёрства, пока украинская сторона не признает жертвы Волынской резни.