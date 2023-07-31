Познань, Польша, 31 июля, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Группу молодых украинцев заставили извиниться на камеру за неподобающее поведение футбольные фанаты из Познани. Об этом 30 июля сообщил новостной портал wPoznaniu. pl.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

Фанаты местного футбольного клуба «Леха» выложили видеозапись, где молодые украинцы просят извинить их «за поведение наших товарищей и друзей».

«Я прошу всех украинцев, которые приехали в Польшу, сохранять мир и порядок в этой стране, потому что мы не дома», — такое заявление делает один из украинцев.

Утверждается, что молодые украинцы «вместо того, чтобы ценить гостеприимство в чужой стране», якобы избили группу местных жителей, которые были слабее и не могли оказать достойного сопротивления. В подписи к ролику фанаты «Леха» указали, что «молодые люди выразили раскаяние, извинились и пообещали, что их выходки больше не повторятся».

Сотрудники местной полиции пояснили порталу, что отслеживают интернет-профили футбольных фанатов и проводят анализ размещённых в них записей. В случае, если выяснится, что украинцев принудили сняться в видео, будут проводиться консультации с прокуратурой.

Ранее ИА Регнум сообщало о громком скандале в Польше, фигурантами которого стали футбольные фанаты. На стадионе во время матча между клубами «Шленск» и «Заглембе» болельщики первой футбольной команды вывесили на трибунах баннеры с призывами остановить украинизацию Польши и с напоминаниями о трагедии в Волыни. Кроме того, болельщики кричали нецензурные оскорбления в адрес Степана Бандеры и украинских националистов.

Также в Польше бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский заявил, что между Киевом и Варшавой не может быть стратегического партнёрства, пока украинская сторона не признает жертвы Волынской резни.