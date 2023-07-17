Варшава, 17 июля, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Бывший депутат Сейма Польши Матеуш Пискорский заявил, что между Киевом и Варшавой не может быть стратегического партнёрства, пока украинская сторона не признает жертвы Волынской резни.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«В годовщину геноцида на Волыни можно и нужно объявить киевскому режиму напрямую: вы сами по себе», — написал Пискорский в своей статье для издания Myśl Polska.

По его словам, в истории Украины и Польши нет ничего общего, что могло бы сформулировать совместные цели, в том числе и условия стратегического партнёрства.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля Сейм Польши в полном составе призвал Украину призвать вину в Волынской резне 1943 года. В голосовании приняли участие 440 депутатов, соответствующее решение было принято единогласно. Согласно постановлению, признание Украиной вины необходимо для избежания недопониманий и выстраивания взаимоотношений между странами.