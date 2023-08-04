Ниамей, 4 августа, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум через газету Washington Post обратился к властям США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

Darwinek Карта-флаг Нигера

Отмечается, что сделал он это находясь в заложниках у путчистов.

«Народ Нигера никогда не забудет вашей поддержки в этот поворотный момент нашей истории», — заверил президент и добавил, что попытка переворота является трагедией.

Как сообщало ИА Регнум, некоторым сотрудникам американского посольства в Нигере предписано покинуть страну вместе с семьями. Как пояснили в Госдепартаменте США, соответствующее решение принято после помещения под домашний арест Мохамеда Базума местными силовиками.

Вооруженный переворот в Нигере 27 июля ставший удачным информационным сопровождением саммита Россия — Африка и породивший значительное количество мемов, далеко не закончен. Ситуация развивается стремительно, и вполне себе привычный для последних двух лет приход к власти военных на Черном континенте в данном конкретном случае может обернуться крупным межрегиональным конфликтом.

Власти Франции объявили 1 августа о намерении начать в тот же день эвакуацию своих граждан из Нигера. В этой стране в Западной Африке, бывшей французской колонии, остававшейся традиционно в сфере влияния Парижа, на прошлой неделе, как известно, случился военный переворот. Возглавивший путч полковник Амаду Абдрамане пояснил, что военные выступили против лидера страны «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». Командование Вооружённых сил Нигера поддержало мятежников.