Вашингтон, 7 августа, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Военным из стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) нужно больше времени для того, чтобы подготовить воинский контингент для ввода в Нигер. Об этом 7 августа сообщила газета Wall Street Journal.

Global Look Press/Djibo Issifou/dpa

«На данный момент нам необходимо нарастить численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в таких боевых действиях», — заявил изданию высокопоставленный командир одной из стран ЭКОВАС.

Он уточнил, что успех любых военных действий напрямую связан с хорошей подготовкой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мятежники в Нигере закрыли воздушное пространство страны после выдвинутого странами ЭКОВАС ультиматума. В конце июля группа военных в Нигере объявила о госперевороте в стране и свержении президента Мохамеда Базума.

После этого ЭКОВАС дал мятежникам неделю для того, чтобы вернуть свергнутого главу государства к власти, а также пообещал использовать силу для восстановления конституционного порядка.

Перед этим отстранённый от власти президент Нигера обратился к США с призывом восстановить конституционный порядок в стране. Он также назвал события в африканском государстве трагедией.