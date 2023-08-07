Москва, 7 августа, 2023, 06:09 — ИА Регнум. До 40 градусов может раскалиться воздух в Калмыкии, Краснодарском крае, Ставрополье, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях. В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура воздуха ожидается около 37 градусов выше ноля. О погоде на ближайшие дни сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

34.mchs.gov.ru Жара

По прогнозам синоптиков, в указанных регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс. В связи с этим необходимо воздержаться от нахождения под солнечными лучами в полуденные часы, следует носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы, рекомендовал Вильфанд.

Шкала ультрафиолетового индекса колеблется от 1 до 12 единиц. В случае если индекс составит от трёх до семи единиц, то возникает необходимость пользоваться солнцезащитными средствами, носить головные уборы и одежду с рукавами. При значениях от восьми и выше рекомендуется переждать полуденные часы в помещении.

Как сообщало ИА Регнум, жителей Краснодара попросили перейти в режим экономии электроэнергии из-за большой нагрузки на энергосистему в жару. При высокой электрической нагрузке возможны скачки напряжения, сбои. Растёт угроза возникновения пожаров из-за короткого замыкания в электропроводке.

По информации Гидрометцентра России, в понедельник, 7 августа, в Москве из-за аномальной жары действует предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. С 12:00 до 18:00 в городе ожидается до 33 градусов. На фоне жары людям раздают бутылки с водой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 7 августа станет последним днём аномальной жары в Центральной России, после этого случится некоторое похолодание.