Вашингтон, 7 августа, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В составе подготовленных Североатлантическим альянсом (НАТО) и вооружённых западным оружием бригад украинской армии состоят, в первую очередь, новобранцы, из-за чего эти подразделения несут тяжёлые потери во время контрнаступления. Об этом 7 августа написала американская газета The New York Times со ссылкой военных ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я потерял очень много [бойцов], а многие новички психологически сломлены», — рассказал изданию командир одного из таких подразделений украинской армии.

Он уточнил, что бригада ВСУ, в состав которой входит его подразделение, потеряла очень много людей во время июльских попыток контрнаступления, столкнувшись с российскими артиллерией и авиацией, а также минными полями.

Командир украинского подразделения, указал, что для его подчинённых это стало первым опытом военных действий, который оказался «жестоким знакомством».

Как отмечается в статье, новые бригады ВСУ, призванные стать движущей силой широко анонсированного контрнаступления, сформированы из новобранцев, которые только прошли базовую военную подготовку после попадания в состав украинской армии. При этом во главе подразделений опытные военные, которые часто проходили подготовку и в США.

Отмечается, что ВСУ понесли тяжёлые потери, когда пытались штурмовать «грандиозную российскую оборону». По данным издания, как минимум одна из таких новых бригад была так ослаблена потерями, что её направили на переформирование.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ с начала контрнаступления в июне–июле потеряли уже более 43 тыс. военных. Он добавил, что также украинская армия потеряла за это время 4,9 тыс. единиц техники, включая 76 американских артсистем М-777, 84 самоходных артиллерийских установки из Польши, США, Франции и Германии. Также в это число вошло свыше 1,8 тыс. танков и боевых бронированных машин, в том числе 25 немецких танков Leopard.

Позднее экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в конфликте на Украине наступил переломный момент, потому что Киев находится на грани краха. По мнению эксперта, в данный момент ВСУ находятся в крайне плачевном состоянии.