Москва, 7 августа, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Военные украинской армии, которые проходили обучение в Великобритании, имеют слабую подготовку и отказываются от участия в попытках контрнаступления. Об этом 7 августа заявил пленный боец ВСУ Юрий Романюк.

Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как рассказал в беседе с РИА Новости пленный, перед наступлением на село Старомайорское в ДНР в лесопосадке в числе военных ВСУ оказались и проходившие обучение в Великобритании, которых в украинской армии называют британцами.

Романюк уточнил, что, в отличие от мобилизованных в ВСУ, такие военные умеют лучше обращаться с оружием и имеют лучшее обмундирование, однако к военным действиям, по его мнению, они подготовлены слабо и у них низкий моральный дух.

«Они один раз пошли на эвакуацию (раненых с передовой. — Прим. ред.). Приехали из Британии — и сразу пошли на эвакуацию. Из них вышло трое. Просто пошли за раненым. И это не штурм, не оборона», — сказал он.

Пленный добавил, что после этого подготовленные в Британии военные ВСУ вообще отказались выходить в зону боевых действий.

«Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: «Нет, мы не пойдём», — пояснил Романюк.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля газета Daily Express сообщила, что армия Британии готовит украинских спецназовцев для захвата российского полуострова Крым до Рождества. По данным газеты, для этого в страну уже прибыло свыше 2 тысяч украинских военных.

Позднее из документа датского посольства в Киеве стало известно, что инструкторы НАТО из Дании и Великобритании вели подготовку украинских военных на базе террористического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Западные офицеры проводили интенсивное обучение мобилизованных военных ВСУ с задействованием преступных методов ведения боёв.