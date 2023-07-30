Лондон, 30 июля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании готовят спецназовцев ВСУ для захвата российского полуострова Крым до Рождества. Об этом написало издание Daily Express со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Прибыло уже более двух тысяч военных [украинской армии]. Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданных Британией, США и Германией», — говорится в статье.

Отмечается, что бойцов ВСУ будут обучать в военном лагере в Окхэмптоне, куда не допускают другие военные части и представителей общественности.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Киев готовит комплексные шаги по захвату Крыма. Он также анонсировал проведение саммита «Крымская платформа» в августе.

Позднее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал эти заявления Зеленского «брехливым терроризмом». Глава парламента республики отметил, что так украинский лидер пытается отчитаться перед своими хозяевами за потраченные средства.

До этого обозреватель издания The Amercian Conservative Уоррен Дэвидсон написал, что у ВСУ нет достаточного количества сил для нападения на полуостров Крым, так как Зеленский не смог их накопить. Он уточнил, что Конгрессу США не надо рассматривать возможность предоставления дополнительного финансирования Киеву до предоставления действующей американской администрацией всесторонней стратегии по конфликту на Украине.

В марте 2014 года после госпереворота на Украине в Крыму и Севастополе прошёл референдум о воссоединении с Россией. Более 96% голосовавших поддержали присоединение регионов к России.