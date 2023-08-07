Москва, 7 августа, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Костюмера Театра Романа Виктюка обокрали в Москве. У девушки украли кейс с косметикой. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/ Евгений Самарин Театр Романа Виктюка

31 июля в полицию обратилась 20-летняя Ксения — костюмер Театра Романа Виктюка на Стромынке. Девушка рассказала, что у неё пропал кейс с косметикой. Того, кто украл кейс, Ксения не видела, поэтому не смогла описать преступника. Полиция с помощью камер видеонаблюдения пытается установить особые приметы человека, забравшего кейс.

«С заявлением обратилась 20-летняя девушка, которая сообщила, что неизвестное лицо похитило у неё кейс в бизнес-центре «Лефорт на Электрозаводской улице. В кейсе находилась косметика и грим для артистов. Общая сумма ущерба 15 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве обокрали известного пианиста и композитора Андрея Зеленского.