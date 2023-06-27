Москва, 27 июня, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Пианист и композитор Андрей Зеленский заявил в полицию о краже. У артиста похитили мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/Владимир Вяткин Композитор Андрей Зеленский

20 июня в полицию обратился 60-летний пианист и композитор Андрей Зеленский. Мужчина рассказал, что ещё 3 мая у него пропал мобильный телефон, артист был убеждён, что его украли.

«С заявлением обратился 60-летний житель Москвы, который заявил, что неустановленное лицо тайно похитило принадлежащий ему мобильный телефон, после чего скрылось с похищенным имуществом, причинив гражданину значительный материальный ущерб», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту уже возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

Андрей Валерьевич Зеленский родился 24 января 1963 года. Он является членом Союза композиторов России, Союза композиторов Москвы и Союза театральных деятелей. Он выступал как пианист-импровизатор, писал музыку для театра и кино, а также произведения для детей. Его произведения исполнялись во многих концертных залах России, Германии и Японии.