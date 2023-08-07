Ханой, 7 августа, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Северный регион Вьетнама пострадал от продолжительных ливней, что привело к оползням и наводнениям, в результате которых семь человек погибли и трое получили ранения, сообщила вьетнамская газета Vietnam News

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В отчете комитета по ликвидации последствий стихийных бедствий и проведению поисково-спасательных операций провинции Йенбай говорится, что дождь привёл к внезапным наводнениям. Повреждены 31 дом и участок национальной автомагистрали.

Кроме того, сообщается о гибели двоих детей, 2021 и 2023 годов рождения.

Больше всего пострадали деревни Монг Канг, Кхоен Он, Монг Ким, Та Хоа и Та Мунг. На их территории в результате стихийного бедствия уничтожено более 140 гектаров рисовых полей, нанесён ущерб на сумму $377 тысяч.

По данным национального центра гидрометеорологического прогнозирования, в ближайшие два дня в северных регионах прогнозируется продолжение сильных дождей, при этом количество осадков составит 20–50 мм, а локально — превысит 100 мм.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 25 человек погибли в результате наводнений в Пакистане, вызванных обильными дождями. Наводнение охватило несколько округов провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. Всего жертвами стихийного бедствия стали не менее 170 человек.