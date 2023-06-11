Исламабад, 11 июня, 2023, 06:01 — ИА Регнум. По меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнений в Пакистане, вызванных обильными дождями. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила газета Dawn.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

По информации источника, катастрофа охватила несколько округов провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Всего жертвами ЧП стали не менее 170 человек.

Отмечается, что премьер-министр страны Шахбаз Шариф уже поручил Национальному управлению по борьбе со стихийными бедствиями принять все необходимые меры по предотвращению последствий наводнений и оказанию помощи пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, в середине мая из-за обрушившихся на север Италии интенсивных проливных дождей произошло наводнение, в результате которого погибли девять человек. Более 28 тысяч человек были эвакуированы с попавших в зону стихийного бедствия территорий.