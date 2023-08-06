Темрюкский район, Краснодарский край, 6 августа, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Четыре автомобиля столкнулись на 16-м км трассы «Тамань — Веселовка». В ДТП на территории Темрюкского района погибли четыре человека, ещё трое пострадали, сообщили 6 августа в управлении МВД России по Краснодарскому краю.

Официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительной информации, водитель автомобиля Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra, говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате дорожного происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля Chery, а также водитель и пассажир Hyundai Elantra.

Среди троих пострадавших — 16-летняя девочка, добавили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, около полуночи 17 июля ДТП с участием большегруза, бензовоза и семи легковых автомобилей произошло на федеральной трассе М4 «Дон» в Горячем Ключе на Кубани. Водитель грузовика DAF, не выбрав безопасную дистанцию, въехал в Hyundai, который двигался впереди. Иномарка по инерции продолжила движение и столкнулась с четырьмя попутными машинами. В ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля Lada.