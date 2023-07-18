Горячий Ключ, Краснодарский край, 18 июля, 2023, 08:58 — ИА Регнум. ДТП с участием большегруза, бензовоза и семи легковых автомобилей произошло на федеральной трассе М4 «Дон» в Горячем Ключе на Кубани. Об этом сообщили 18 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Рогулин Дмитрий/ИТАР-ТАСС

По предварительной информации, 17 июля в 23:45 по местному времени (совпадает с московским) водитель грузовика DAF, не выбрав безопасную дистанцию, въехал в Hyundai, который двигался впереди. Иномарка по инерции продолжила движение и столкнулась с четырьмя попутными машинами.

«Большегруз тоже продолжил движение и столкнулся с Toyota и Lada, которые врезались в бензовоз», — говорится в сообщении.

В массовом ДТП, которое произошло на 1399-м км трассы М4, пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля Lada.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Дорожная ситуация на этом участке трассы сложная. Образовался затор длиной около десяти километров, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в июле в Брюховецком районе Краснодарского края столкнулись рейсовый автобус и грузовик, перевозивший зерно. Из 41 пассажира автобуса двое погибли в результате ДТП, ещё десять были госпитализированы с травмами.