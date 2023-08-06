Алжир, 6 августа, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Алжир выступает против возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере, заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун в интервью национальному телевидению.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что заявление о возможности военной интервенции в Нигере является прямой угрозой Алжиру, проблемы должны решаться мирным путем.

«И мы подтвердили, что выступаем за конституционную законность. И надо вернуться к этой законности. Мы готовы им помочь», — добавил Теббун.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума. Военные выступили против лидера страны из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления. Командование Вооружённых сил Нигера поддержало мятежников.

4 августа комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель-Фатау Мусаха информировал, что страны — члены сообщества на экстренной встрече разработали план возможной военной интервенции в Нигер. Решение будут принимать лидеры стран — членов ЭКОВАС, пояснил он.