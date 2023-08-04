Иркутск, 4 августа, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Тела мужчины и женщины, пропавших в Киренском районе Иркутской области, обнаружили в реке Чучуй. О результатах двухнедельных поисков сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

И. Савин Моторная лодка

Пятилетнего внука, который был с ними на рыбалке, пока не нашли.

Ранее нашли моторную лодку с вещами.

Погибших обнаружили в отдаленном районе, где отсутствует стабильная сотовая связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА Регнум, в Иркутской области правоохранители совместно со спасателями вели поиски семейной пары с внуком, которые пропали в середине июля.

55-летний мужчина, 45-летняя женщина и их пятилетний внук отправились на рыбалку по реке Лене на моторной лодке 15 июля. Вернуться домой они должны были 17 июля.

В Красноярском крае во время катания на гидроцикле на реке Таловке погибли отец и его двое маленьких сыновей. Все трое были без спасательных жилетов.