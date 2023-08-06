Москва, 6 августа, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Водитель автомобиля сбил пешехода и протаранил остановку на юге Москвы. Сообщение об этом опубликовано 6 августа в Telegram-канале Дептранса.

Иван Шилов ИА Регнум

ДТП произошло на Судостроительной улице в районе дома 21/11. На месте работают оперативные службы, подробности уточняются.

«Автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку», — указано в сообщении.

На опубликованном снимке виден автомобиль, влетевший в остановку. Остановка повреждена, асфальт усыпан осколками стекла.

В ГИБДД уточнили, что водитель автомобиля «Опель» въехал в остановку, когда выезжал с прилегающей территории задним ходом. При этом он наехал на женщину, находившуюся на остановке. Её доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа в центре Москвы на Моховой улице после ДТП произошла стрельба. Около 17:00 возле пересечения с Тверской улицей столкнулись несколько машин, после чего водители вступили в конфликт, один из них применил травматическое оружие. Позднее открывшего огонь мужчину задержали, пострадавший доставлен в больницу.