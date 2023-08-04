Москва, 4 августа, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Стрелявший в Москве после ДТП водитель иномарки был оперативно задержан полицией вечером 4 августа. Об этом сообщает МВД Медиа.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Задержанный стрелок 1989 года рождения был участником аварии. Оружие изъято. Установлено, что водитель успел выстрелить в оппонента несколько раз. Пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП произошло 4 августа в центре Москвы на Моховой улице, после этого произошёл конфликт между водителями.

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Около пересечения с Тверской улицей столкнулись несколько автотранспортных средств, в том числе и автомобиль марки KIA. Отмечается, что после ДТП между водителями произошёл конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие против водителя иномарки.

Семилетний мальчик пострадал в результате наезда легкового автомобиля, которым управляла женщина-водитель, на юго-востоке Москвы.