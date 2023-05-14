Вашингтон, 14 мая, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский намеревался получить «рычаги влияния» на Москву через оккупацию приграничных российских сёл и подрыв нефтепровода «Дружба». Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть данные Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В публикации говорится, что за закрытыми дверями лидер киевского режима предлагал «более смелые» шаги — «оккупировать российские сёла, чтобы получить влияние на Москву, и бомбить трубопровод», по которому нефть из России поступает Венгрии, входящей в НАТО.

В открытый доступ попала переписка Зеленского с помощниками и военным командованием Украины. Из материалов следует, что Зеленский не отвергал планы по использованию западного оружия для ударов по территории России, несмотря на заверения Киева в обратном.

Издание отмечает, что в документах политик описан как «лидер с агрессивными инстинктами», совершенно не похожий на его образ «спокойного и стойкого» главы государства.

Наносить удары по России Зеленский предлагал в конце января. Он полагал, что одновременно следует перебросить сухопутные войска через границу, чтобы «оккупировать неуказанные приграничные города». В результате Киев мог бы получить «рычаги влияния на переговоры с Москвой».

В феврале на встрече с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным Зеленский выразил обеспокоенность тем, что армия не располагает ни ракетами большой дальности, которые способны достичь мест дислокации войск в России, ни другим оружием для таких атак. После этого, говорится в материале, украинский лидер предложил атаковать «неуказанные места дислокации» российских войск в Ростове-на-Дону с помощью беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая представитель «Транснефти» Игорь Дёмин заявил о совершении попытки теракта на системе нефтепроводов «Дружба». По его словам, инцидент произошёл на наливном пункте «Брянск».

Власти Венгрии заявили, что рассматривают попытку теракта в отношении нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть идёт в Европу, как угрозу своей энергетической безопасности.