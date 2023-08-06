Вашингтон, 6 августа, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Заросли на юге Украины и в Донбассе не позволяют ВСУ прорвать линии обороны России, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Российские военные умело обороняются, сдерживая продвижение украинских войск и удерживая ВСУ в хитросплетениях линий обороны», — пишет эксперт.

По его словам, из-за плотных зарослей ВСУ не могут использовать бронетехнику, необходимую для прорыва любых оборонительных линий, что «сводит их с ума».

Кроме того, добавил эксперт, наступление пешим ходом стало ещё опаснее, так как мины практически невозможно увидеть.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британская разведка, анализируя причины провала ВСУ, посетовала на тёплое и влажное лето, которое обеспечило бурный рост деревьев, кустарников и сорняков в зоне боевых действий. Данная флора будто бы мешает ВСУ обезвреживать минные поля.

Эксперты из США констатировали, что контрнаступление обернулось кошмаром, так как ВСУ оказались лишены преимуществ перед войсками России. У украинской армии не обнаружилось ни превосходящей огневой мощи, ни контроля над небом, ни передовых технологий или хорошо обученных подразделений.