Вашингтон, 3 августа, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Украинские силы не имеют преимуществ перед войсками России, поэтому «контрнаступление» обернулось для них военным кошмаром. Об этом обозреватель Том Николс написал в статье для американского издания The Atlantic.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

По его словам, у ВСУ нет ни превосходящей огневой мощи, ни контроля над небом, ни передовых технологий или хорошо обученных подразделений. Темпы совершенствования украинского вооружения, в том числе танков и средств ПВО, недостаточны.

«Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар», — констатировал Николс.

Российские военные, добавил он, знают о приближении ВСУ, они подготовлены к атакам и не намерены уступать территорию. Они заставляют «платить кровью за каждый дюйм».

Факт того, что украинские военные вообще предприняли наступательные действия, крайне удивителен, заявил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление украинских войск, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях. В бой были брошены подразделения ВСУ, подготовленные специалистами НАТО и вооружённые западной техникой. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что ни на одном из участков фронта войска киевского режима ничего не добились. Они несут большие потери и в личном составе, и в технике.