Москва, 6 августа, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Средняя цена на вторичное жильё в России с начала 2023 года увеличилась на 12%. По мнению экспертов, до конца года цифры за квадратный метр увеличатся ещё на 3–5%, сообщили «Известия».

Светлана Шаповалова Жилье

Основная причина роста цен «вторички»: покупатели в связи с подорожанием стройматериалов и ремонта в целом, после ограничения околонулевых ставок по ипотеке предпочитают покупать уже готовые квартиры.

Кроме того, есть мнение, что вторичное жильё подорожало из-за роста цен на новостройки. В 2022 году стоимость нового жилья выросла на 22,6%.

Как сообщало ИА Регнум, российский рынок ипотеки по итогам 2023 года может обновить исторический максимум, который был зафиксирован в 2021 году на уровне 5,7 трлн рублей.

Россияне, взявшие квартиру в ипотеку, при личном банкротстве смогут сохранить жильё, если оно является единственным. Для того чтобы сохранить ипотечную недвижимость, должник должен заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации займа.