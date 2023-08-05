Москва, 5 августа, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает террористическую атаку Украины против российского гражданского судна в Керченском проливе. Об этом говорится в распространённом 5 августа комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы», — говорится в комментарии.

Отмечается, что, не встречая осуждения со стороны Запада и международных организаций, киевский режим активно применяет всё новые террористические методы.

«Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание», — отметила дипломат.

Отмечается, что ответственность за теракт уже фактически взяла на себя СБУ в лице её председателя Васииля Малюка, который со свойственной укронацистам бесчеловечностью назвал нацеленный на убийство безоружных мирных людей циничный теракт «законным, логичным и эффективным шагом».

Дипломат добавила, что международное сообщество может ещё раз воочию убедиться в том, какую «законность» исповедуют в Киеве.

По предварительной информации, морской танкер «Сиг» получил пробоину в области машинного отделения, в результате судно потеряло способность передвигаться самостоятельно, экипаж танкера не пострадал, сейчас проводится спасательная операция.

Как передавало ИА Регнум, танкер «Сиг» в результате атаки в ночь на 5 августа, предположительно, морского дрона, в Керченском проливе получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Сообщение о ЧП на южном подходе к Керченскому проливу поступило оперативному дежурному в 00:28. Атака была совершена в 00:20. Никто из 11 членов экипажа не пострадал.

Украинское издание УНН со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что ночной удар по российскому танкеру «Сиг» в южной части Керченского пролива организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

В статье американского издания Financial Times говорится о том, что власти Соединённых Штатов недовольны атакой Киева на российский танкер «Сиг».