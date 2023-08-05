Киев, 5 августа, 2023, 20:41 — ИА Регнум. По объектам в окрестностях временно оккупированного Киевом города Запорожье 5 августа были нанесены ракетные удары, на поражённых объектах начался пожар, сообщили назначенные Киевом руководители «областной военной администрации Запорожской области».

Vyacheslav Madiyevskyi/Global Look Press

«Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания. Информация о пострадавших не поступала», — цитирует сообщение украинских чиновников издание «Страна».

Как сообщало ИА Регнум, ранее вечером 5 августа украинские СМИ заявили о серии взрывов в Хмельницкой области, Житомире и Киеве.

По этим данным, по аэродрому в хмельницком Староконстантинове, где находятся склады британских крылатых ракет Storm Shadow, было нанесено сразу несколько ударов, началась детонация.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 5 августа в Керченском проливе танкер «Сиг» был атакован беспилотником. Украинские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники заявили, что организацией атаки занималась Служба безопасности Украины. Эта атака не останется без ответа, отметили в МИД России.