Париж, 5 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Вопрос вывода французских военных из Нигера, где произошел государственный переворот, не стоит на повестке дня. Об этом 5 августа заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции Franceinfo.

Joe_Hillsund

«Нет, это, очевидно, не стоит на повестке дня», — заявила министр, отвечая на вопрос о возможном отъезде французских военных из Нигера.

Она добавила, что французские силы присутствуют в Нигере по запросу законных властей страны, на основании подписанных соглашений о помощи в борьбе с терроризмом.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума.

Военные заявили, что приостанавливают экспорт урана во Францию, и обвинили Париж в намерении восстановить власть свергнутого президента Базума военным путём. На эту африканскую страну приходится от 15 до 17% урана, который используется для производства электроэнергии во Франции.

В Нигере прервано вещание французской радиостанции RFI и телеканала France 24.