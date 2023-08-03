Париж, 3 августа, 2023, 21:34 — ИА Регнум. В Нигере прервано вещание французской радиостанции RFI и телеканала Frace 24, сообщили 3 августа представители этих СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Через неделю после государственного переворота в Нигере, по данным нескольких источников, находящихся на месте, в стране прервано вещание программ RFI и France 24. Группа (управляющая обеими СМИ. — Прим. ред.) осуждает это решение, принятое вне традиционных и правовых рамок», — сказано в сообщении радиостанции.

Руководители группы заявили, что аналогичные случаи ранее имели место в Буркина-Фасо и Мали, и отметили, что зрителями и слушателями их СМИ были «до четверти» жителей Нигера, то есть 2,5 млн человек.

В свою очередь МИД Франции в своём заявлении осудил прекращение вещания телеканала и радиостанции в Нигере, призвав мятежников прекратить «авторитарные репрессии» и обеспечить свободу прессы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума. 30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что, если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.

При этом представители Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать вторжение в Нигер объявлением войны своим странам. Тем временем военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что приостанавливают экспорт урана во Францию, и обвинили Париж в намерении восстановить власть свергнутого президента Базума военным путём.