Вологда, 5 августа, 2023, 14:14 — ИА Регнум. В Вологодской области сел на мель теплоход «Геннадий Абрамов», на борту было 10 членов экипажа. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Северо-Западная транспортная прокуратура

По её данным, 5 августа 2023 года в акватории Шекснинского водохранилища на 656 км Волго-Балтийского водного пути сел на мель теплоход «Геннадий Абрамов» (судовладелец ООО «Волго-Балтийский флот»).

Отмечается, что сухогруз, который осуществлял рейс Череповец — Санкт-Петербург, перевозил свыше 3 тысяч тонн чугуна. На судне находятся 10 членов экипажа, уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время специалисты проводят работы по снятию судна с мели, задействовав буксир «Андрей Голубков».

Установлено, что сухогруз не получил повреждений, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов и утраты груза допущено не было.

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Отмечается, что транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры.

Как передавало ИА Регнум, в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно «Михаил Сомов». Угроза затопления судна отсутствует, топлива не разлилось, на борту судна находится 91 человек. Судно «Михаил Сомов» вышло из Архангельска 4 июля и должно было доставить порядка 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Также во время рейса должны были восстановить работу автоматических метеорологических станций на островах Вилькицкого и Уединения.

22 июля сухогруз «Инженер Шуткова», выполняющий рейс по маршруту Щелейки — Нижний Новгород, сел на мель на 885-м километре реки Волги (Сормово). Судно загружено щебнем. Сухогруз сел на мель за кромкой судового хода, помех для движения судов нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. На месте организованы работы по разгрузке и снятию судна с мели. Обстоятельства инциденты выясняет транспортная прокуратура.