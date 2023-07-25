Архангельск, 25 июля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе архангельского управления МЧС.

Сергей Яковлев/ТАСС Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов»

«Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно «Михаил Сомов», — привело сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что угроза затопления судна отсутствует, топлива не разлилось, на борту судна находится 91 человек.

Судно «Михаил Сомов» вышло из Архангельска 4 июля и должно было доставить порядка 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Также во время рейса должны были восстановить работу автоматических метеорологических станций на островах Вилькицкого и Уединения.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля в Нижегородской области на Волге сел на мель загруженный щебнем сухогруз «Инженер Шуткова». Судно село на мель за кромкой судового хода, и потому помех для движения других судов нет. Разлива нефтепродуктов не произошло.

До этого речной круизный трехпалубный теплоход «Павел Бажов» сел на мель на Волге в Черноярском районе Астраханской области. В результате этого никто не пострадал. Позднее круизный теплоход сняли с мели. На его борту находились 186 человек, включая 35 детей и 60 человек экипажа.