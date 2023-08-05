Киев, 5 августа, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Ночной удар по российскому танкеру «Сиг» в южной части Керченского пролива организовала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает украинское издание УНН со ссылкой на источник в СБУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«СБУ ночью взорвала большой нефтяной танкер РФ SIG, который транспортировал топливо для российских войск», — приводит издание слова собеседника в СБУ.

Он добавил, что операция СБУ проходила уже по «классическому сценарию», для атаки был использован надводный дрон с 450 кг тротила.

Как сообщало ИА Регнум, в Росморречфлоте ранее сообщили о пробоине, полученной танкером «Сиг» в Керченском проливе в результате, предположительно, атаки украинского морского дрона. Экипаж танкера откачал воду, на повреждённом участке установят специальный пластырь.

Действующие власти Украины понимают только силу, и ударов по военным объектам, ранее нанесённых Россией в ответ на террористические атаки со стороны Киева, им, похоже, недостаточно, заявил 5 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.