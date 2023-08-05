Москва, 5 августа, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Украина давно превратилась в полигон для испытаний западного оружия, считает сдавшийся в плен в ДНР военный ВСУ Александр Негир.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сорокатрёхлетний мужчина был призван в ВСУ из Сумской области, при этом военкомат не остановил даже целый ряд заболеваний — язва желудка, черепно-мозговая травма и близорукость.

Негир пытался объяснить военкому, что имеет проблемы со здоровьем, но его признали ограниченно пригодным, заверив, что он «будет только охранять «освобождённые» в ходе контрнаступления территории». «Меня обманули», — признался он.

«Я просто считаю, что Запад использует Украину для испытания своего вооружения, потому что больше в боевых условиях он его нигде не испытывал», — сказал РИА Новости военнопленный.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что зимой 2023–2024 годов на Украине может быть объявлена полная мобилизация, и власти страны уже начали к этому готовиться.

Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал: наступление ВСУ на запорожском участке, которое началось в июле, стоило противнику 20,8 тыс. человек и сотен единиц техники (в том числе натовской) — и фактически остановилось.