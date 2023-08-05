Буэнос-Айрес, 5 августа, 2023, 11:22 — ИА Регнум. В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что подземный толчок был зафиксирован в 07:20 по времени UTC (10:20 мск) в 42 км к северо-западу от населенного пункта Аньятуйя. Очаг находился на глубине 592 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 18 км от города Козан в провинции Адана к северо-востоку. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.