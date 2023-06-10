Киев, 10 июня, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины ликвидировала новые каналы «нелегального выезда военнообязанных» за рубеж. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба СБУ.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По её информации, в ходе мероприятий в нескольких областях Украины было ликвидировано восемь новых схем выезда уклонистов из страны, в результате были задержаны 15 организаторов нелегального трафика, которые обещали своим клиентам вывезти их за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких услуг оценивалась по-разному, при этом максимальная сумма составила 12 тысяч долларов.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники военкоматов на Украине обогащаются за счёт получения взяток от призывников, желающих уклониться от военной службы, сообщило издание «Страна․ua» со ссылкой на источник в ВСУ. По словам собеседника, такая ситуация делает украинских военкомов практически миллиардерами. Он утверждает, что за $12 тысяч уклонисты получают справки о непригодности на три месяца, чтобы покинуть территорию страны.

В феврале журнал The Economist написал о том, что мобилизация на Украине проходит «агрессивно» и с серьёзными нарушениями законодательства.