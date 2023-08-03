Большинство россиян назвали детей смыслом жизни — опрос
Москва, 3 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. 80% россиян согласны с тем, что дети — это лучший способ оставить наследие и передать семейные черты. Столько же уверены, что дети наделяют жизнь человека смыслом, а 76% — что большая семья полна счастливых моментов. Такие результаты показал опрос АНО «Национальные приоритеты» и НАФИ, который провели летом 2023 года в рамках коммуникационной кампании по национальному проекту «Демография».
Благодаря детям появляются и сохраняются семейные традиции, уверены 74% респондентов. Примерно столько же из них (71%) отметили, что каждая российская семья — часть великой истории страны. Для 63% опрошенных большая семья — главная ценность в жизни. При этом, исследователи уточняют: чаще всего так считают люди старше 35 лет.
О том, чтобы при рождении ребёнок получил всё самое необходимое заботится национальный проект «Демография». Подавляющее большинство опрошенных в ходе исследования россиян (63%) знают, что в России существует множество государственных мер поддержки для семей с детьми, в том числе — многодетных. Также опрос показал, что половина россиян удовлетворены государственной поддержкой семей с детьми.
В ходе опроса выяснилось, что большая часть россиян считают многодетных матерей опытными (46%), счастливыми (40%), добрыми (38%), активными (32%) и мудрыми (29%). Более счастливыми, чем другие семьи, многодетных назвали 45% опрошенных мужчин.
При этом сами многодетные реже остальных опрошенных считают себя уставшими (21% против 44%) и чаще называют себя счастливыми (53% против 40%).
Бадма и Елизавета Цыдыповы из Бурятии в счастливом браке живут более 65 лет. Они воспитали 10 детей, которые подарили родителям 32 внука и 30 правнуков. «Бадма Дамбаевич, увидев Елизавету Жамсарановну, которая приехала в гости к родственникам в село Хаян, влюбился с первого взгляда. Свой брак они заключили 27 ноября 1960 года, а в 1976 году наша мама была удостоена почетного звания «Мать героиня», награждена орденом Трудового Красного Знамени», — с гордостью рассказывают о своих родителях дети Цыдыповых.
Несмотря на возраст, супруги полны сил и энергии и продолжают радоваться жизни и передавать своей дружной семье важные ценности — любовь, верность, трудолюбие и почитание национальных традиций.
Семейная пара Ирины и Вячеслава Назарчук из Тамбова воспитывает девять детей. Самой младшей — Лианне — в мае 2023 года исполнился год. В большом доме семьи Назарчук всегда порядок, чистота, на столе вкусные разнообразные блюда. Держать хозяйство помогают дети. Даже самые маленькие домочадцы — уже большие мамины помощники. Есть огород в 30 соток, почти весь он засажен овощами. Ещё семья занимается пчеловодством. Так что продуктами питания обеспечены практически полностью своими.
Тихими семейными вечерами вся семья любит собираться за столом, где обязательно помимо сыров есть пироги, которые Ирина печёт вместе с дочерьми. О секрете семейного счастья Ирина Назарчук говорит так: «Самое лучшее лекарство для человека — любовь, забота и взаимоуважение, это когда все вместе, это когда друг за друга!»
Чтобы рассказать о ценности семьи АНО «Национальные приоритеты» совместно со Студией 2.35 создали трогательный видеоролик «Путешествие веснушки». С помощью веснушки авторы решили показать, как характерные генетические маркеры передаются по наследству и становятся частью большой семейной истории. Научно доказано, что наследственность — один из главных факторов появления веснушек на лице человека. Веснушка олицетворяет ценность, которую нужно бережно хранить и передавать по цепочке в будущее.
Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Демография» во многом поддерживает семьи в детьми в России. Благодаря ему семьям с детьми и тем, кто только планирует прибавление, доступны различные меры поддержки на федеральном и региональном уровне. Самая масштабная из них — материнский капитал. В первой половине 2023 года им воспользовались уже почти полмиллиона российских семей.