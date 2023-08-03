Москва, 3 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. 80% россиян согласны с тем, что дети — это лучший способ оставить наследие и передать семейные черты. Столько же уверены, что дети наделяют жизнь человека смыслом, а 76% — что большая семья полна счастливых моментов. Такие результаты показал опрос АНО «Национальные приоритеты» и НАФИ, который провели летом 2023 года в рамках коммуникационной кампании по национальному проекту «Демография».

Из личного архива Ирины Буштыревой Многодетная мама

Благодаря детям появляются и сохраняются семейные традиции, уверены 74% респондентов. Примерно столько же из них (71%) отметили, что каждая российская семья — часть великой истории страны. Для 63% опрошенных большая семья — главная ценность в жизни. При этом, исследователи уточняют: чаще всего так считают люди старше 35 лет.

О том, чтобы при рождении ребёнок получил всё самое необходимое заботится национальный проект «Демография». Подавляющее большинство опрошенных в ходе исследования россиян (63%) знают, что в России существует множество государственных мер поддержки для семей с детьми, в том числе — многодетных. Также опрос показал, что половина россиян удовлетворены государственной поддержкой семей с детьми.

В ходе опроса выяснилось, что большая часть россиян считают многодетных матерей опытными (46%), счастливыми (40%), добрыми (38%), активными (32%) и мудрыми (29%). Более счастливыми, чем другие семьи, многодетных назвали 45% опрошенных мужчин.

При этом сами многодетные реже остальных опрошенных считают себя уставшими (21% против 44%) и чаще называют себя счастливыми (53% против 40%).

Бадма и Елизавета Цыдыповы из Бурятии в счастливом браке живут более 65 лет. Они воспитали 10 детей, которые подарили родителям 32 внука и 30 правнуков. «Бадма Дамбаевич, увидев Елизавету Жамсарановну, которая приехала в гости к родственникам в село Хаян, влюбился с первого взгляда. Свой брак они заключили 27 ноября 1960 года, а в 1976 году наша мама была удостоена почетного звания «Мать героиня», награждена орденом Трудового Красного Знамени», — с гордостью рассказывают о своих родителях дети Цыдыповых.

Несмотря на возраст, супруги полны сил и энергии и продолжают радоваться жизни и передавать своей дружной семье важные ценности — любовь, верность, трудолюбие и почитание национальных традиций.

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия Бурятия славится своими любящими и многодетными семьями

Семейная пара Ирины и Вячеслава Назарчук из Тамбова воспитывает девять детей. Самой младшей — Лианне — в мае 2023 года исполнился год. В большом доме семьи Назарчук всегда порядок, чистота, на столе вкусные разнообразные блюда. Держать хозяйство помогают дети. Даже самые маленькие домочадцы — уже большие мамины помощники. Есть огород в 30 соток, почти весь он засажен овощами. Ещё семья занимается пчеловодством. Так что продуктами питания обеспечены практически полностью своими.

Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области Многодетная семья Назарчук из Тамбова

Тихими семейными вечерами вся семья любит собираться за столом, где обязательно помимо сыров есть пироги, которые Ирина печёт вместе с дочерьми. О секрете семейного счастья Ирина Назарчук говорит так: «Самое лучшее лекарство для человека — любовь, забота и взаимоуважение, это когда все вместе, это когда друг за друга!»

Чтобы рассказать о ценности семьи АНО «Национальные приоритеты» совместно со Студией 2.35 создали трогательный видеоролик «Путешествие веснушки». С помощью веснушки авторы решили показать, как характерные генетические маркеры передаются по наследству и становятся частью большой семейной истории. Научно доказано, что наследственность — один из главных факторов появления веснушек на лице человека. Веснушка олицетворяет ценность, которую нужно бережно хранить и передавать по цепочке в будущее.

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Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Демография» во многом поддерживает семьи в детьми в России. Благодаря ему семьям с детьми и тем, кто только планирует прибавление, доступны различные меры поддержки на федеральном и региональном уровне. Самая масштабная из них — материнский капитал. В первой половине 2023 года им воспользовались уже почти полмиллиона российских семей.