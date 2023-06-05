Москва, 5 июня, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) одобрил переход танцевального дуэта в составе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Об этом 5 июня сообщила главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

Александр Вильф/ РИА Новости Диана Дэвис и Глеб Смолкин

«Они полтора года не выступали и не тренировались у нас и не будут тренироваться, поэтому денег на них мы не затратили никаких. Так что мы их отпускаем», — сказала Чайковская РИА Новости.

Накануне журналист Дейв Лиз в Twitter уже сообщал о том, что фигуристке, дочери тренера Этери Тутберидзе Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство.

В сезоне 2022–2023 Дэвис, которая имеет американское гражданство, и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры. В качестве причин этого пропуска называлась проблема с документами у партнёра.

Танцевальный дуэт Дэвис и Смолкина — серебряные призёры чемпионата России, на Олимпиаде 2022 года в Пекине они заняли 14-е место.