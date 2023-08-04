Омск, 4 августа, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В Омской области возбудили уголовное дело по факту захвата заложника в медчасти №10 УФСИН, сообщили 4 августа в региональном главном управлении СКР.

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Отмечается, что инцидент произошёл днём 3 августа. Заключённый удерживал 26-летнюю медсестру при помощи канцелярского ножа.

Сотрудникам полиции удалось освободить девушку спустя три часа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Также уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц медучреждения ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 13 июля в районе села Малое Козино в Нижегородской области мужчина, угрожая ножом, связал руки двум 17-летним подросткам и пытался вывезти их на своём автомобиле в лес.

Во время движения автомобиль застрял в грязи, и мужчина заставил заложников толкать машину, потом попробовал делать это сам, а после сбежал, оставив похищенных связанными. Подростки добрались до деревни, откуда вызвали полицию. Личность злоумышленника была оперативно установлена, начался его поиск.