Нижний Новгород, 13 июля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Мужчина в районе села Малое Козино в Нижегородской области, угрожая ножом, связал руки двум 17-летним подросткам и пытался вывезти их на своём легковом автомобиле в лес. Об этом 13 июля сообщил Telegram-канал «112».

Charlie

Уточняется, что 17-летние девушка и парень катались на мопеде, и к ним подъехал автомобиль ВАЗ-2109 бежевого цвета, водитель которого сначала попросил ребят показать дорогу в сторону деревни Малое Козино, а потому резко стал вести себя агрессивно.

«Вытащил нож и велел садиться в машину. Иначе зарежет обоих. Ребятам ничего не оставалось, как подчиниться. Водитель связал им руки пластмассовыми хомутами и поехал», — говорится в сообщении.

Также указывается, что неизвестный повёз подростков в сторону леса, однако во время движения автомобиль застрял в грязи, после чего мужчина вначале заставил заложников толкать «девятку», попробовал это сделать сам, а после этого сбежал, оставив похищенных связанными.

После этого подростки добрались до деревни, где их освободили и дали вызвать полицию.

«Личность похитителя уже установлена. Это 47-летний Аслан Косумов. Силовики принимают меры к его задержанию», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая суд избрал меру пресечения подозреваемым в похищении годовалого ребёнка в поселке под Лугой в Ленобласти. Мужчину и женщину 1980 и 1988 годов рождения из числа местных жителей отправили под арест.

Уголовное дело возбудили после того, как в полицию с заявлением о похищении обратилась мать годовалой девочки. После этого двух знакомых женщины полицейские задержали с ребёнком в такси.