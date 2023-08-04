Вашингтон, 4 августа, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Последняя неделя боевых действий была важной, поскольку ВСУ решили задействовать свой второй эшелон сил более масштабным образом. Об этом заявил военный аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли в интервью The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что на этой неделе на линии фронта проходили ожесточенные бои, поскольку Киев начал вводить новые обученные и оснащённые Западом войска, при этом пока нет никаких признаков крупного прорыва ВСУ.

«Эта последняя неделя боевых действий была важна, потому что они решили задействовать свой второй эшелон сил более масштабным образом», — приводит агентство слова Роба Ли, который недавно вернулся из поездки на передовую Украины.

Уточняется, что ВСУ задействовали резервы 10-го украинского корпуса с использованием танков и бронетехники.

Отмечается, что ожесточенные бои продолжаются рядом с селом Работино, которое находится рядом с главной линией обороны ВС России.

Как передавало ИА Регнум, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы России в районе Работино на запорожском направлении отбили атаку ВСУ, которые пытались штурмовать российские позиции без поддержки бронетехники. По его словам, ВСУ бросили вперед пехоту без поддержки бронетехники после небольшой артподготовки, пытались наступать по посадкам и выйти на первую линию российской обороны.

В районе населённого пункта Работино Запорожской области российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» за сутки уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley. На этом же направлении армейская авиация поразила боевые машины пехоты и бронетранспортер иностранного производства. Бомбардировочно-штурмовая и армейская авиация Восточной группировки войск поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники вблизи Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова.