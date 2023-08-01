Москва, 1 августа, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве в ближайшие выходные дни может впервые за лето преодолеть отметку в +30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Светлана Колоскова/РИА Новости

По его данным, начало августа в столице обещает быть тёплым. Так, в 3 августа на фоне коротких грозовых дождей воздух может прогреться до +28 градусов. Днём 4 августа столбик термометра может подняться до +29.

Метеоролог также отметил, что первый выходной день августа ожидается солнечным и сухим, при этом именно 5 августа, скорее всего, температура воздуха может прогреться впервые в этом году до +30 градусов. 6 и 7 августа также ожидается жаркая и сухая погода, в эти дни воздух может прогреться до +33.

Леус также добавил, что начиная с 5 августа Москву ждут тропические ночи, когда столбик термометров может подняться до 20 градусов.

Как передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что начало августа в Москве обещает быть тёплым и солнечным. Метеоролог добавил, что в последний день месяца в столичном регионе будет преобладать солнечная и сухая погода. В ночные часы температура будет +10 ― +15, днём воздух прогреется до +22 ― +27.