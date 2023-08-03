Москва, 3 августа, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина бросил учебную гранату в автомобиль, припаркованный около комплекса «Москва-Сити», произошёл взрыв, сообщил 3 августа источник РЕН-ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседника телеканала, в машине выбило стекла. Сам злоумышленник скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранители.

По предварительным данным, у него есть пистолет.

В пресс-службе префектуры Центрального административного округа подтвердили «хлопок» в районе «Москва-Сити».

«Неизвестный разбил окно припаркованного автомобиля и бросил в салон неустановленный предмет, предположительно, петарду, после чего раздался хлопок», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года 20-летний молодой человек взорвал петарды в отделении банка на Московской улице в Химках. В помещении произошло задымление, пострадавших не было. Злоумышленника задержали. Он рассказал, что намеревался посредством взрыва избавиться от звонков телефонных мошенников.