Красногорск, 3 августа, 2023, 14:53 — ИА Регнум. В цехе по производству кислородных аккумуляторов в Воскресенске Московской области вспыхнул пожар. Об этом 3 августа сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в областном ГУ МЧС России.

Кадр из видео

«В Воскресенске на Московской улице произошёл пожар в цехе по производству кислородных аккумуляторов», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что было эвакуировано семь человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3823873" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Очевидцы сообщают о пожаре в Воскресенском округе Подмосковья

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 2 августа в Краснодаре произошло возгорание на складе по улице Уральской. Из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания составила 300 кв. метров. На месте развернули штаб пожаротушения. К ликвидации возгорания привлекли 64 человека и 18 единиц техники.

В ночь на 26 июля на складе винзавода в Темрюкском районе Краснодарского края произошёл пожар. Площадь возгорания составила 900 кв. метров. В ликвидации пожара участвовали 65 человек, в работе использовались 17 единиц техники.