На территории завода в Подмосковье начался крупный пожар
МЧС: в цехе по производству аккумуляторов в Подмосковье начался крупный пожар
Красногорск, 3 августа, 2023, 14:53 — ИА Регнум. В цехе по производству кислородных аккумуляторов в Воскресенске Московской области вспыхнул пожар. Об этом 3 августа сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в областном ГУ МЧС России.
«В Воскресенске на Московской улице произошёл пожар в цехе по производству кислородных аккумуляторов», — приводит агентство слова собеседника.
Отмечается, что было эвакуировано семь человек.
Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 2 августа в Краснодаре произошло возгорание на складе по улице Уральской. Из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания составила 300 кв. метров. На месте развернули штаб пожаротушения. К ликвидации возгорания привлекли 64 человека и 18 единиц техники.
В ночь на 26 июля на складе винзавода в Темрюкском районе Краснодарского края произошёл пожар. Площадь возгорания составила 900 кв. метров. В ликвидации пожара участвовали 65 человек, в работе использовались 17 единиц техники.