Киев, 3 августа, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Готовность подписать с Киевом соглашения о предоставлении гарантий безопасности выразили 12 стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совещании с иностранными дипломатами.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Зеленский, слова которого приводит украинское издание «Страна», заявил, что соглашения о предоставлении гарантий безопасности готовы подписать Дания, Швеция, Бельгия, Ирландия, Испания, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Румыния, Чехия.

Отмечается, что эти страны присоединились к Вильнюсской декларации и теперь с каждым государством необходимо подписать двухсторонние соглашения.

По словам президента Украины, данная работа будет начата на этой неделе, при этом первым государством, с которым работает Украина, стали США. Он уточнил, что в течение второй половины текущего года пакет гарантий безопасности должен стать вполне конкретным.

Как передавало ИА Регнум, с 31 июля по 6 августа начнутся переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности со стороны США, подтвердил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он также отметил, что обсуждение вопроса о гарантиях безопасности Украины будет идти в дистанционном формате. Какого рода гарантии может получить Киев, Миллер не уточнил, отметив, что они будут касаться оборонных обязательств, взятых на себя Западом.

На экстренном совещании с послами Украины в зарубежных странах президент страны заявил, что так называемый «саммит мира» может пройти уже осенью. Он также заявил, что согласен только на предложенную им «формулу мира», предусматривающую в том числе отход российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия не отказывается от мирных переговоров по ситуации на Украине, но ключ к решению проблемы находится на стороне Запада. Если Запад хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений ВСУ, указывал президент России.