Яковлевский городской округ, Белгородская область, 2 августа, 2023, 22:45 — ИА Регнум. В Белгородской области поздним вечером 2 августа был сбит беспилотник самолётного типа, выпущенный ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала российская система ПВО и был сбит БПЛА.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Пока известно, что разрушений и пострадавших нет», — написал Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля ВСУ обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе Белгородской области, были повреждены несколько домов и линия электропередачи.

В Белгородской области бойцам территориальной самообороны торжественно вручили оборудование и оружие. Членам самообороны были выданы противодроновые ружья, автоматы и автомобили УАЗ. Об этом 2 августа сообщил Вячеслав Гладков.