Мелитополь, 2 августа, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Высочайший уровень безопасности будет обеспечен в Запорожской области на период выборов в сентябре. Об этом первый заместитель губернатора региона Сергей Толмачёв сообщил в опубликованном 2 августа интервью Запорожскому агентству новостей.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, России противостоит террористический киевский режим, который будет любыми средствами мешать проведению выборов, и об этом нужно помнить. Запорожские власти очень плотно взаимодействуют со всеми силовыми структурами. У региона уже есть опыт пятидневного референдума.

«Чтобы безопасность выборов была на высочайшем уровне, уже провели предварительный расчёт сил и средств: от установки рамок до количества личного состава», — сказал Толмачёв.

Он отметил, что жители проявляют к выборам большой интерес, ожидается высокая явка. На референдуме осенью 2022 года она составила 85,4%.

Активно работает региональный избирком. Главное — обеспечить каждому жителю области возможность безопасно проголосовать, подчеркнул замгубернатора.

Выборы пройдут 8, 9 и 10 сентября на более чем 600 участках. Голосования будет организовано и в других регионах России. Люди также смогут голосовать на дому. Ожидается присутствие международных наблюдателей, добавил Толмачёв.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в областном избиркоме заявили, что членам территориальных и участковых избирательных комиссий стали поступать угрозы со стороны Украины. Ожидаются провокации, попытки запугивания. Но власти Запорожской области готовы им противостоять.

Единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые примут в нём участие.