Москва, 2 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило на 2024 год перечень программ из России и стран ЕАЭС для обязательной предустановки на компьютеры и смартфоны. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе правительства.

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Отмечается, что в новый список, помимо программ, обязательных для предустановки в текущем году, добавлены несколько видеосервисов.

Так, в перечень обязательных к предустановке программ для смартфонов и компьютеров были добавлены новостной агрегатор «Дзен», видеохостинг Rutube; система «Яндекс — с Алисой».

В свою очередь из списка были убраны новостной агрегатор «Новости mail.ru» и видеохостинг «OK Live». Список программ для компьютеров и ноутбуков остался прежним.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 апреля 2021 года запрещена продажа гаджетов без предустановленного отечественного программного обеспечения. Штраф за отсутствие предустановленного софта для должностных и юридических лиц составляет до 200 тыс. рублей.

В марте появилась информация, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций может обязать производителей смартфонов на базе операционной системы Android внедрять в свои устройства магазин приложений RuStore, являющийся российским аналогом Google Play.